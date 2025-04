Matri: “Lo ha ammesso anche Tudor. Forse si è spostata l’attenzione…”

La Juventus ha fatto un passo indietro al Tardini. Non è stato soltanto il risultato, con la sconfitta 1-0 contro il Parma che complica e non poco i piani Champions dei bianconeri, ma una questione di atteggiamento. La formazione di Tudor è mancata proprio sotto quel punto di vista e il gol di Pellegrino ha messo a nudo tutte le problematice della Juve , soprattutto nella fase difensiva. Alcuni giocatori, come Cambiaso , sono lontani parenti rispetto a quelli visti a inizio stagione. L'esterno non è il solo, anche Vlahovic , al netto dell'infortunio che lo ha costretto a uscire all'intervallo, non è più riuscito a essere decisivo sotto porta e non segna da due mesi. Il problema, però, sembra essere più generale e anche il dibattito si è acceso sotto questo punto di vista.

I problemi Juve

Con l'arrivo di Tudor sembrava essere cambiato qualcosa, soprattutto nella testa e non solo nei risultati, con due vittorie e un pari a rimettere in carreggiata una formazione destabilizzata dalle idee della precedente gestione con Motta. Ma è bastata la sconfitta con il Parma, per come è arrivata, a mettere, di nuovo, tutto in discussione:"Il Parma sembrava una squadra, la Juventus no. Alla quarta uscita firmata Tudor, i bianconeri hanno cancellato quanto di buono avevano mostrato finora. Prestazione opaca, abulica, noiosa" ha sottolineato il giornalista Sabatini.



Poi ha proseguito: "Da squadra che pensa già alle vacanze anziché a un finale di campionato che, senza qualificazione Champions, sarebbe tragicomico. Cioè tragico per le conseguenze economiche. E comico per le aspettative sbandierate a inizio stagione". Ad aggiungere un altro aspetto, non di poco conto, è stato Matri, ex attaccante proprio della Juve che conosce molto bene l'ambiente: "Si vedeva una squadra aggressiva, compatta. Invece anche Tudor ha ammesso che si aspettava più cattiveria, più voglia di arrivare al gol, qualcosa di più per una squadra che lotta per il quarto posto. Secondo me si è spostata un po’ troppo l’attenzione sugli allenatori e non sui calciatori".