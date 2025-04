Juve-Monza, designato l'arbitro: si tratta di una prima volta assoluta

La 33a giornata è andata in archivio con i recuperi giocati nella serata di mercoledì. Alcuni risultati a sorpresa come la sconfitta della Juventus al Tardini con il Parma , l'1-0 subito che complica i piani dei bianconeri in vista della Champions. Non c'è tempo per pensare a cosa è mancato perché tra pochi giorni è di nuovo tempo di tornare in campo. Con il rinvio delle gare del sabato e quello di Atalanta-Lecce per la scomparsa del fisioterapista dei salentini , il programma della prossima giornata partirà domenica all'ora di pranzo. La Juve scenderà in campo contro il Monza per provare a risollervarsi dopo il ko di Parma.

Juve-Monza, ecco l'arbitro e i precedenti

A dirigere la gara tra Juve e Monza sarà, in programma domenica alle 18 all'Allianz Stadium, sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Gli assistenti Christian Rossi e Marco Ricci, mentre il quarto uomo sarà Francesco Cosso. Al Var Matteo Gariglio, mentre come Avar Paolo Mazzoleni. Per Perenzoni si tratta della prima conduzione di gara con i bianconeri: non ci sono infatti precedenti tra la Juve e il fischietto altoatesino. Solo 4 incroci con la Juve Primavera (2 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta) e 2 con la Next Gen (sconfitta in entrambe le partite). Tre invece i precedenti col Monza: uno in Serie D (vittoria), uno in C (pareggio) e uno in A, relativo al 2022: nel massimo campionato fu 2-0 per i brianzoli contro lo Spezia (reti di Carlos Augusto e Pablo Marì). Un Monza-Spezia significativo per Perenzoni: per lui si trattò infatti dell'esordio assoluto in Serie A.