“Secondo Tempo – La storia di Simone Muratore”, su Dazn: la Juventus, la malattia, la nuova vita

“Secondo Tempo” è un racconto autentico e toccante che, attraverso uno sguardo profondo e sincero, ripercorre il passaggio di Simone Muratore da giovane promessa del calcio italiano a punto di riferimento per le nuove generazioni che, come fatto da lui tredici anni fa, varcano i cancelli dell’Allianz Training Center di Vinovo per la prima volta.

Muratore, un viaggio nella vita

Un viaggio complesso che viene affrontato con una grande tenacia e forza di reagire all’imprevedibilità della vita. È un ritratto intimo e profondo che celebra la sua resilienza, un “secondo tempo" che non è esclusivamente dedicato al calcio, ma è soprattutto dedicato alla vita. Con coraggio, consapevolezza e amore per il calcio, questo viaggio porta Simone a ricalibrare la sua nuova quotidianità e a scoprire che il calcio può essere ugualmente significativo anche senza gli scarpini: il lunedì è dedicato agli allenamenti individuali e ai ricordi di una carriera spezzata troppo presto. Il mercoledì si vive sul campo, al fianco di Simone Loria, ex difensore con un passato in Serie A e B, oggi allenatore dell’Under 14 bianconera. Il venerdì è dedicato agli affetti più intimi, tra amici e famiglia. La domenica, infine, è il giorno del calcio, in cui tutto prende forma e si rinnova il legame con il gioco che ha segnato profondamente la sua vita.

Il nuovo Original dello Juventus Creator Lab è disponibile in piattaforma in avvicinamento a Juventus-Monza, in programma all’Allianz Stadium domenica 27 aprile alle ore 18:00 e trasmesso su Dazn con la telecronaca di Mastroianni e il commento tecnico di Bazzini; ospite speciale nel prepartita, che affiancherà Federica Zille, Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination Manager, che ci aiuterà a raccontare questo percorso.