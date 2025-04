Douglas Luiz, c’è il Nottingham Forest: la Juve ti saluta con una speranza…

Quelle che si prospettano all’orizzonte si preannunciano come settimane decisive per Douglas Luiz, una delle grandi delusioni stagionali in casa bianconera. La Juve aveva puntato forte in estate sul metronomo brasiliano per rinforzare il proprio centrocampo. Missione (almeno per ora) fallita. L’ex Vasco non è mai riuscito a brillare e a trovare soprattutto quella continuità necessaria per imporsi in Serie A. Tanto che da qualche mese l’addio a fine stagione viene considerata l’opzione più probabile e tutto sommato pure la soluzione più gradita per tutte le parti in causa. In particolare dalla Vecchia Signora per recuperare buona parte dei soldi spesi a giugno. L’acquisto di Douglas, infatti, è pesato 50 milioni sulle casse juventine: 28 cash più i cartellini di Enzo Barrenechea (valutato 8) e Samuel Iling Jr (14).