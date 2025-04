Scossa Stadium, la Juve chiede aiuto: tre punti con il pienone

Juve, Allianz Stadium sempre pieno

Passeranno anche e soprattutto dallo Stadium, allora, le ambizioni di quarto posto della squadra, che – va da sé – non ha ulteriori jolly da calare sul tavolo, in vista del doppio scontro diretto esterno con Bologna e Lazio, dopo la patatrac del Tardini. Tudor, dal suo ritorno in bianconero, nel fortino di casa non ha soltanto portato due vittorie, ma anche restituito quell’empatia con i tifosi che era decisamente venuta meno con Thiago Motta. Anche se, tra applausi d’incoraggiamento e fischi a pungolare l’orgoglio, il popolo bianconero - in stagione - non ha mai fatto venire meno la propria vicinanza alle vicissitudini del club. Lo testimoniano le ben 14 occasioni in cui gli spalti sono stati gremiti da più di 40 mila spettatori, garantendo di fatto il “tutto esaurito”, epilogo che non può essere escluso nemmeno in vista della partita delle ore 18 di domenica, dato che per Juve-Monza sono già stati staccati 38 mila biglietti. Una statistica per nulla secondaria, dal momento che il primato di gare “over 40 mila” risaliva alla stagione 2017/2018, quando si erano contati 12 pienoni. Siamo già oltre quella soglia e il campionato ancora non è terminato. L’auspicio dei tifosi, anzi, è che - dopo le sfide del Dall’Ara e dell’Olimpico - i bianconeri tornino allo Stadium per sfidare l’Udinese, nel penultimo turno della Serie A, con l’obiettivo di blindare il quarto posto. Al momento così vicino e, insieme, così lontano.