Mbangula e Koopmeiners, le novità dalla Continassa: Tudor studia le mosse per Juve-Monza

La Juve deve subito mettere da parte la delusione dopo il ko di Parma e fissare un obiettivo: tre punti contro il Monza . I bianconeri avranno anche l'appoggio dello Stadium per cercare di rialzare subito la testa e riprendersi il quarto posto Champions . Il Bologna giocherà a Udine, una trasferta non semplice, ma i friulani ormai non hanno più obiettivi. Ma Tudor e i suoi ragazzi devono solo guardare in casa propria e contro la squadra di Nesta ormai con un piede e mezzo in Serie B, non sono ammessi passi falsi. Intanto la squadra si è allenata alla Continassa e l'allenatore dovrà fare delle scelte importanti.

Juve, gli aggiornamenti verso il Monza

Tudor non potrà contare su Vlahovic, suo numero nove prediletto da quando ha messo piede sulla panchina della Juventus. Il serbo però non ha ricambiato la fiducia con il gol, ma non lo ha fatto nemmeno Kolo Muani che non esulta ormai da nove giornate. Dopo il grande impatto avuto con Thiago Motta, ora il francese è entrato in una fase di crisi realizzativa e contro il Monza spera di superare questa fase. Probabilmente dovrebbe rivedersi Yildiz da titolare, dopo la panchina contro il Parma per problemi fisici. Da decidere poi l'ultima pedina del tridente: se sarà Conceicao, Nico Gonzalez agirà da esterno a tutta fascia con McKennie che potrebbe scalare sul versante opposto e Cambiaso (male al Tardini) in panchina. Ma anche per un altro motivo, che riguarda sia lui sia altri calciatori. Recuperato invece Mbangula, ancora a parte Koopmeiners.