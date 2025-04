Champions Juve, Tudor ora deve rincorrere: perché due partite sono più decisive delle altre

Col Monza un solo obiettivo

Tudor spera di far valere il fattore Stadium, dove fino ad ora ha conquistato due vittorie su due contro Genoa e Lecce. Tutti gli occhi saranno su Kolo Muani, anche perché in attacco non ci sono alternative con Vlahovic out per un sovraccarico muscolare alla coscia destra. La speranza è quella di riavere Dusan per la trasferta di Bologna. Così Igor chiede una grande prestazione e soprattutto gol al francese, che dopo le cinque reti nelle prime tre apparizioni in Italia si è inceppato e non ha più saputo colpire. L'ultima gioia è del 7 febbraio scorso e scenderà in campo contro il Monza con il peso di addirittura 79 giorni di astinenza. Nel match d'andata il risultato non fu scontato: Motta riuscì infatti a strappare i 3 punti grazie ai gol di McKennie e Nico Gonzalez chiudendo con il risultato finale di 2-1, soffrendo fino ai minuti finali. Insomma, un'altra partita da non sottovalutare.