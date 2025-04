Moggi, il Ministro e la morte del Papa: la realtà rovesciata di chi è in malafede

Juve? Macché! Rinvio voluto dal Milan

A proposito dell’ucraino, il vicepresidente rossonero tranquillizza l’interlocutore, “con l’Inter ce l’abbiamo già”, prima di un ultimo riferimento al management bianconero: “dopo pensiamo a quelli di Torino, l’abbiamo già sistemata perché l’accoppiata Moggi-Capello eh … Come Capello-Sensi, via Capello, Sensi è tornato amico. L’abbiamo purgato già l’anno scorso (la Roma allenata da Capello perse lo scudetto nel duello col Milan), lo purghiamo anche quest’anno. Capito Leonardo? E’ pieno di uccelli paduli, se non tiri le corde, non capiscono?”. In breve, dunque: basta ascoltare la famosa telefonata con Pisanu per capire che la Juventus avrebbe preferito giocare quel weekend mentre era proprio il Milan a desiderare il rinvio, effettivamente ottenuto dal vice di Berlusconi, che si sarebbe poi vantato di non aver dormito affatto e di essersi dunque attivato, evidentemente in modo più produttivo di big Luciano. E a dire il vero, al di là dei nostri impavidi media e della bizzarra giustizia sportiva, ai dirigenti avversari che dormono, vittime sacrificali di quell’onnipotente di Moggi che parla perfino col ministro, non ha mai creduto nessuno, nel 2006 come nel 2025.