Il vero Kolo Muani è senza Vlahovic e Yildiz può accenderlo: Tudor... "alla Motta"  

Un'opportunità

E chissà che una buona prestazione all’Allianz con il Monza non spinga Tudor a tornare sui propri passi, vista l’imperterrita inconsistenza realizzativa di Dusan. A supportarlo il solito Nico Gonzalez - verso una riconferma sulla trequarti - e Kenan Yildiz, pronto al rientro dal primo minuto dopo i guai fisici della scorsa settimana. Contro il Parma i bianconeri per un’ora hanno subito - e non poco - l’assenza del turco. La manovra era più lenta, compassata e prevedibile. Mancava una figura di raccordo tra centrocampo e attacco, un profilo estroso e dalla rapidità di pensiero, utile per creare superiorità numerica nelle ripartenze in campo aperto. Yildiz ha smaltito definitivamente la botta alla coscia rimediata in allenamento e, da uomo più prolifico dell’era Tudor (2 gol in cinque partite), farà di tutto per prendersi nuovamente la scena.