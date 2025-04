Retegui, il colpo a zero, il top e la sorpresa: la Juve sceglie il nuovo bomber

La situazione di Kolo Muani

La Juventus dovrà dunque sedersi al tavolo con l’agente per trovare una soluzione in uscita che accontenti tutti: altre strade,al momento, non sembrano percorribili. Discorso diverso per Randal Kolo Muani: lui la Juve deve guadagnarsela e ha cinque partite a disposizione per riuscirci, sfruttando anche le assenze per problemi fisici di Vlahovic (sicura domani con il Monza, possibile a Bologna). Altrimenti il francese, come da contratto, tornerà a Parigi prima del Mondiale per Club, anche se il club bianconero punta comunque a ottenere una deroga in attesa di valutare la possibilità di prolungare il prestito inserendo un’opzione di riscatto, considerando i costi molto alti per il cartellino. Non c’è certezza anche perché la Juve deve capire quale sia il vero Kolo Muani: se quello scintillante delle prime partite con Thiago Motta o quello delle ultime uscite, senza reti e che pare un pesce fuor d’acqua. La verità sta nel mezzo, forse, per cui la dirigenza avrà tempo e modo di valutare e trarre le conclusioni sul francese, ma nel frattempo si muove per il bomber del futuro.