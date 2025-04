La carta Adzic per l’attaccante di scorta: Juve, una poltrona per due

Una poltrona per due. Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic, in rigoroso ordine alfabetico, non hanno soltanto in comune l’età (entrambi sono dei classe 2000) e il fatto di essere arrivati quest’anno per la prima volta in doppia cifra in Serie A, ma soprattutto sono accomunati dal fatto di essere finiti nel mirino della Juventus. Il club bianconero, infatti, è alla ricerca di un paio di attaccanti per la prossima stagione, uno dei quali sarà con tutta probabilità un volto emergente del nostro campionato. Identikit che risponde appieno sia al centravanti dell’Udinese sia al goleador del Lecce. Lavori in corso. Anche il prezzo di partenza fatto dai rispettivi club di appartenenza è praticamente il medesimo: servono circa 25 milioni per accaparrarseli. Tradotto: solamente uno dei due potrà, eventualmente, sbarcare davvero alla Continassa in estate.