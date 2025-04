Tudor il mentalista: il discorso sui problemi Juve nella pancia del Tardini

Juve, i dati che preoccupano

Un dato che non si verificava dal lontano 2009/2010 e che l’avvicendamento in panchina non ha risolto, dal momento che nel turno precedente si era verificata una situazione analoga, con la spizzata vincente di Baschirotto nel finale della sfida dello Stadium al Lecce. Un gol incassato su palla inattiva, per giunta, altro risvolto della stessa medaglia. E, anche in questo frangente, secondo episodio consecutivo per i bianconeri, a rimorchio della rete patita da Shomurodov all’Olimpico contro la Roma. Da punizione in un caso, da corner nell’altro: ben poco cambia. Quello che resta, anzi, è il... mal di testa che sta affliggendo la Juventus. In difesa, complice la contestuale assenza di due colonne come Bremer e Gatti, ma anche in attacco. I bianconeri finora hanno segnato la miseria di tre gol di testa in campionato, appena uno più di Monza e Verona, ultime della classe nella speciale graduatoria. Per dire: Inter (14), Atalanta (12), Lazio e Napoli (9) sono ai primi quattro posti della graduatoria, a testimonianza di quanto il fondamentale - nel calcio attuale - incida sulle ambizioni e, di conseguenza, sui risultati. E, dunque, no. La Juventus, nella testa, non è oggi una delle big. Nemmeno nell’orticello domestico della Serie A.