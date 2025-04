Champions, Tonali e 65 milioni: Juve, jolly finiti e il nodo Vlahovic

Tonali, come arrivarci. Cessioni, nodo Vlahovic

Senza il quarto posto, la Juventus perderebbe all’incirca 65 milioni di euro. Un’enormità, se si considerano le tante operazioni che il club ha in programma di intavolare nel mercato estivo. Sessione dai tanti punti interrogativi (soprattutto per quanto riguarda l’attacco) e una sola certezza: il primo nome sulla lista di Giuntoli per il centrocampo resta Sandro Tonali. L’ex milanista gradirebbe un ritorno in patria, a patto che il suo sbarco a Torino non comporti un “downgrade” nelle ambizioni, dal momento che il suo Newcastle (terzo in Premier League) continua a viaggiare a vele spiegate verso il ritorno in Champions League. Per strapparlo ai Magpies ci vogliono almeno tra i 65 e i 70 milioni. Cifra non del tutto proibitiva - sempre a patto che la Juve centri il quarto posto - considerando il cachet che il club bianconero potrebbe vedersi corrisposto al termine del Mondiale per club.