Cambiaso, e dopo? Sprint Juve a due, i nomi di Giuntoli: uno è in Serie A

Conferme sull’interesse della Juventus per Maxim De Cuyper , terzino sinistro del Bruges e della nazionale belga. Classe 2000, come Andrea Cambiaso di cui prenderebbe il posto in caso di cessione dell’azzurro: su De Cuyper, come anticipato nelle scorse settimane, c’è anche forte l’apprezzamento del Milan. Ma mentre i rossoneri sono alle prese con le decisioni sul futuro a livello societario, la Juventus andrebbe dritta sulla freccia del Bruges indipendentemente da quella che sarà la scelta sull’allenatore del futuro. De Cuyper piace perché costa, ma non troppo (tra i 20 e i 25 milioni), vanta già esperienza internazionale (ha affrontato la Juve in Champions ed è nel giro della Nazionale maggiore guidata da Rudi Garcia) e ha una forte predisposizione nel sfornare assist per i gol degli attaccanti (7 in stagione oltre a 4 reti), che è ciò che il club bianconero cerca.

Lazio, che affare Nuno Tavares!

Sotto contratto con il Bruges fino al 2028, De Cuyper è un nome forte all’interno di una breve lista nel quale compare anche Nuno Tavares, una delle rivelazioni della Lazio che ha deciso di riscattarne in anticipo il cartellino dall’Arsenal per una cifra da saldi: 4 milioni. Impossibile, per il club di Lotito, non esercitare l’opzione perché il valore reale del portoghese, per quanto mostrato in stagione con la squadra di Baroni, è esponenzialmente più alto. Così la Lazio in estate potrà decidere il da farsi, lasciandosi aperta la doppia possibilità: puntare ancora su Nuno Tavares per la prossima stagione (anche sulla base del raggiungimento o meno di un posto in Champions League) oppure rivenderlo a un prezzo che possa consentire una sostanziosa plusvalenza. La Lazio vuole mettere in sicurezza il proprio investimento, prima di tutto. E poi sotto a chi tocca, se ci saranno proposte interessanti: alla Juventus piace molto Nuno Tavares, prima alternativa a De Cuyper, appunto, in caso di partenza di Cambiaso.