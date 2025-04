Juve, la febbre giallo: da Thuram agli esterni, con il Monza rischiando Bologna

Stasera, più che mai, ci vorranno calma e sangue freddo. Un mix analgesico miracoloso, l’unico in grado di curare i patemi di quella “febbre gialla” che minaccia, e non poco, la volata Champions della squadra di Tudor. All’Allianz Stadium, come nell’ultima trasferta di Parma, saranno ben tre i bianconeri diffidati: Andrea Cambiaso, Timothy Weah e Khephren Thuram... Nulla di catastrofico se solo la Juve non fosse impegnata nella prossima giornata al Dall’Ara contro una delle dirette concorrenti per il quarto posto: il Bologna di Vincenzo Italiano. Basta una mera disattenzione, un gomito lievemente fuori posto o ancora un fallo tattico per complicare la vita al tecnico croato. Di certo non stiamo parlando di profili dalla peccaminosa verve calcistica - quella sei vari Vidal, Chiellini e Mandzukic per intenderci - ma di tre “bravi ragazzi”. Dal loro arrivo in bianconero infatti, non sono mai neanche andati vicini a un cartellino rosso (diretto o per doppia ammonizione).