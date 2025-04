Lo stop, il City e la fiducia non ricambiata: dentro l'involuzione di Cambiaso

TORINO - Dargli ancora fiducia o cambiare, una decisione che tormenta Igor Tudor a poche ore dalla sfida contro il Monza. Schierare Andrea Cambiaso, nonostante la pessima prestazione di Parma, la prima da titolare con il croato in panchina, oppure puntare su Timothy Weah per coprire la fascia sinistra del centrocampo. Un dilemma perché oggi la Juventus non può più permettersi di sbagliare: ha già sfruttato “il jolly” nel recupero di mercoledì, perdendo quel quarto posto che garantisce l’accesso alla Champions e a tutto ciò che ne consegue (introiti Uefa), adesso i tre punti sono d’obbligo contro l’ultima della classifica, a un passo dalla retrocessione artimetica. Nella rifinitura di ieri pomeriggio Tudor non ha fatto molti cambi, se non quelli dettati dall’assenza di Dusan Vlahovic, sostituito da Kolo Muani, e dal ritorno dal primo minuto di Kenan Yildiz. Per il ruolo di esterno sinistro resta quindi in vantaggio Cambiaso, anche se Weah è stato provato come alternativa.