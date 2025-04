Juve, i convocati contro il Monza: rientro in attacco per Tudor

La Juventus ospita il Monza nell'incontro valido per la 34ª giornata di campionato. Gli uomini di Igor Tudor sono obbligati a fare punteggio pieno contro l'ultima classificata, per riscattare il ko di Parma e non gettare via un pezzo della qualificazione alla prossima Champions League, ultimo obiettivo minimo stagionale rimasto e a cui sono appesi 65 milioni nonché la possibilità di ricominciare da un'efficace campagna acquisti estiva. I bianconeri si presentano allo Stadium (fischio d'inizio ore 18) con 59 punti e un ritardo di una lunghezza dal Bologna, prossimo avversario della Juve attesa domenica 4 maggio al Dall'Ara - i rossoblù affronteranno l'Udinese in trasferta lunedì 28 - . Nel mentre, il tecnico croato ha diramato la lista dei convocati, che vede il rientro di Samuel Mbangula a rinforzare l'attacco dopo lo stop di Dusan Vlahovic. In avanti, a disposizione di Tudor ci sarà anche Vasilije Adzic. Restano invece indisponibili i lungodegenti Gleison Bremer, Juan Cabal, Arek Milik e Federico Gatti.