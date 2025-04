Tudor: "Juve, il ko di Parma visto tre volte. E con loro cambia la musica"

La Juventus non può più commettere errori se vuole centrare l'obiettivo quarto posto e la qualificazione in Champions League. Dopo la vittoria della Roma a San Siro contro l'Inter, i bianconeri devono obbligatoriamente conquistare i tre punti contro il Monza per non complicare il percorso. Lo sa bene Igor Tudor, che prima della gara contro i brianzoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn e ha caricato la squadra.