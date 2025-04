Juventus-Monza 2-0: Nico e Kolo rinascono, Tudor si rialza ma perde Yildiz

La Juventus torna a vincere contro il Monza ma perde Kenan Yildiz. No, questa volta non si tratta di nessun infortunio ma di un'ingenuità commessa da Kenan in un momento di tranquillità assoluta della sua squadra: l'espulsione rimediata dal numero 10 per il colpo rifilato a Bianco a fine primo tempo sul 2-0 è inspiegabile. E lo ha capito subito anche lui, come dimostrano le immediate scuse ai tifosi bianconeri. Ma oltre a questo c'è una squadra che ha ottenuto i tre punti e che ha reagito dopo il brutto ko di Parma. Ecco, se si pensa alla prestazione offerta dalla squadra di Tudor al Tardini in contrapposizione a quanto visto oggi (soprattutto nel primo tempo), i rimpianti aumentano. Perché la Juve ha dimostrato di avere le idee chiare in fase di possesso e non solo. Fino a quando le squadre sono rimaste in parità numerica non c'è stata partita: padroni di casa dominanti, verticali ogni volta che si è potuto e senza rischiare praticamente niente.