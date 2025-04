Yildiz, ingenuità fatale: gomitata e rosso in Juve-Monza. Quante partite può saltare

Una grande ingenuità costa caro a Yildiz, che viene espulso alla fine del primo tempo contro il Monza. L'attaccante turco si è visto sventolare il cartellino rosso dall'arbitro Perenzoni, dopo aver visto l'intervento del numero 10 al monitor. L'ala della Juve ha sbracciato a palla lontana, colpendo con il gomito il volto di Bianco a palla lontana. Il fantasista di Tudor non giocherà sicuramente la prossima sfida contro il Bologna per lo scontro diretto Champions League e probabilmente potrebbe saltare anche la partita contro la Lazio per condotta violenta, ma bisognerà attendere il Giudice Sportivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA