Thuram e l’intesa con Kolo Muani: “Mi piace giocare con lui”. Su Yildiz e il Bologna...

TORINO - La Juventus torna al successo battendo il fanalino di coda Monza per 2-0 e rilancia la sua corsa Champions League in vista del big match contro il Bologna. Tra i protagonisti bianconeri c'è la firma di Khephren Thuram che nel post partita a Dazn ha commentato così l'assist per il gol del connazionale Kolo Muani: "Avevo spazio e ho visto Kolo. In allenamento fa queste cose e per me è stato facile vederlo: è stato un bel gol. Mi piace il modo di giocare di Tudor".