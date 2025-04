Nico Gonzalez: “Mi dispiace per Yildiz. Bologna? Conosco Italiano, so come gioca"© .

"Ho vissuto bene questi mesi, l'importante era vincere la partita più che segnare. Sono contento di aiutare la squadra, quando gioco e quando non gioco. L'obiettivo di ogni giocatore è sempre vincere".

Le parole di Nico Gonzalez

Poi tocca all'argentino fare l'analisi, coniderando anche il rosso ad Yildiz: "Momentaneamente siamo quarti, ancora mancano delle partite. L'obiettivo è quello, dobbiamo continuare a giocare e dimostrare come abbiamo fatto oggi. Mi dispiace per Yildiz, non lo ha fatto a posta. E' un bravo ragazzo, possiamo giocare anche senza di lui ma sarebbe bello averlo in campo. Uno che lavora, che dimostra in campo. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato da gruppo, che siamo una squadra unita, che siamo tutti insieme ed è per questo che abbiamo vinto. Bologna? Sarà una sfida molto difficile e complicata, io conosco Italiano e so come gioca, però sarà una bella e speriamo di fare bene e vediamo alla fine vediamo cosa cerchiamo. Hai ritrovato la voglia di correre ultimamente? Quello sempre".