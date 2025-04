Tudor, carica Juve: "Si può vincere anche soffrendo". Poi svela cosa ha detto Yildiz negli spogliatoi

Tudor spiega l'espulsione di Yildiz

Su Dazn Tudor è ritornato sulla partita: "C’è da lavorare e crescere sempre, qualche volta abbiamo fatto il pressing in ritardo, ma il primo tempo mi è piaciuto tanto, siamo arrivati tante volte nell’area loro. Poi la ripresa è stata bella da un altro punto di vista, da quello della sofferenza. Ho sofferto e ho cercato di dare energia alla squadra anche dalla panchina. Questi match anche sono importanti. Ora ci prendiamo questi tre punti e guardiamo avanti". Sulle prossime sfide contro Bologna e Lazio senza Yildiz: "Sono problematiche di squadra. Come mi spiego il rosso? Lui è un ragazzo per bene, secondo me voleva dare più una spallata che è finita male. Lui è un ragazzo d’oro. Questa cosa lo farà crescere. Lui ci tiene davvero tanto e vive per il calcio. Ho visto il video ed è stato un gesto non cattivo che ha pagato. Non ha mai fatto questo e imparerà. Nello spogliatoio era dispiaciuto tanto e ha ringraziato tutti". Poi ha concluso: "Recupero Vlahovic? Non lo so, valutiamo in settimana, è una cosa importante ma non grave".