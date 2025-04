Yildiz, cosa rischia e quante partite salta: Tudor ridisegna la Juventus

TORINO - Il più dispiaciuto e pure il più arrabbiato di tutti è proprio Kenan Yildiz. Le telecamere pizzicano il suo sguardo quando il signor Perenzoni, dopo essere stato richiamato al monitor dal Var, corre verso di lui con passo perentorio, pronto a estrarre il cartellino rosso: espulsione diretta che in fondo il numero 10 bianconero si aspetta, dalla smorfia del turco che accompagna il provvedimento del direttore di gara. Sa di averla combinata grossa, Yildiz: il pensiero immediato va alla squadra, costretta a lottare e soffrire in dieci per avere la meglio sul Monza. Ma la testa va anche alle prossime due partite, due trasferte pesantissime che Yildiz rischia di saltare: non ci sarà di sicuro a Bologna, rischia fortemente di non poter partecipare anche alla trasferta di Roma contro la Lazio. Sa di aver tradito il suo pubblico e infatti, quando esce dal campo, alza la mano sinistra e appoggia quella destra sul petto, chiedendo scusa all’Allianz Stadium per quella gomitata a Bianco che in presa diretta era sfuggita all’arbitro, ma non all’occhio elettronico del Var.