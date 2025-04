“Non faccio regali”: Douglas Luiz senza speranza, flop Juve certificato

TORINO - Vincere uniti, con le unghie e con i denti. Proprio come piace a Igor Tudor. Ci voleva una risposta secca e immediata al ko rimediato la scorsa settimana con il Parma. Un reset a 360 gradi per liberare la mente e lasciare che le gambe tornassero a viaggiare da sole e libere verso un traguardo, la qualificazione Champions, che non ammette alcun tipo di deroga. Del resto, come è evidente da settimane, non c’è tempo per disegnare una Juve bella e altezzosa: conta solo vincere. Non importa come. In verità, per quanto visto nel primo tempo, la squadra di Tudor sembrava destinata a regalarsi una serata all’insegna degli applausi. Una goleada, utile a ringalluzzire lo spirito - seppur contro un modestissimo Monza - in vista dei prossimi e delicati impegni contro Bologna e Lazio. E probabilmente sarebbe andata così se solo Yildiz non si fosse abbandonato a quell’ingiustificabile gesto a margine del primo tempo, costringendo la squadra a giocare tutta ripresa in inferiorità numerica.