Pagelle Juve: Kolo Muani perdonato, follia Yildiz. E chi si rivede...

La Juventus torna a vincere in casa contro il Monza per 2-0 e si rialza dopo il brutto ko del Tardini contro il Parma. Bianconeri momentaneamente quarti (in attesa di capire cosa faranno Bologna e Lazio) grazie al ritorno al gol di Nico Gonzalez e Kolo Muani. Protagonista in negativo Yildiz, che si è reso protagonista di un'ingenuità clamorosa a fine primo tempo con il match in pieno controllo: colpo a Bianco e cartellino rosso diretto dopo l'On Field Review. A seguire le pagelle dei bianconeri.