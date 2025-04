"Juve, è una non identità. Niente Champions? Lo ha detto proprio Giuntoli"

La lotta Champions e il rischio "fallimento di tutto"

A proposito di lotta Champions, Caressa spiega perché sarebbe più importante per la Juve che per le altre squadre arrivare tra le prime quattro: “Il Bologna ha fatto il miracolo l’anno scorso, e anche se non dovesse fare la Champions ma l’Europa League è un successo, la Fiorentina lo stesso, la Roma non ne parliamo che era in zona retrocessione. Invece per la Juve diventa un nodo fondamentale che secondo me potrebbe mettere in discussione anche tutto. Diciamoci la verità: se la Juve non entra tra le prime quattro non è che il fallimento di Tudor o il fallimento di Thiago Motta, è il fallimento di tutto, o sbaglio?”.