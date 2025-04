"Non era mia intenzione": Yildiz, scuse Juve anche fuori dal campo

Juve, Yildiz: le scuse dopo il rosso

"Sono profondamente dispiaciuto per quanto è accaduto ieri sera in campo. Non era mia intenzione colpire il mio avversario e mi scuso con lui. Mi preme chiarire che si tratta di un gesto oltre le mie reali intenzioni e che non riflette la mia natura e il mio modo di vivere il calcio. Vorrei ribadire le mie scuse per quanto accaduto anche ai miei compagni e allo staff, al Club e ai tifosi e ringraziarli per il loro supporto che anche in questa occasione non è mancato". Presa di coscienza per l'errore e la voglia comunque di guardare avanti: Yildiz squalificato e voglioso di voltare pagina in vista delle ultime gare della stagione. Dopo le scuse in campo, arrivano quelle sui social.

