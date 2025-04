Infortunio Kelly, salta Bologna e Lazio. Tudor nei guai, Juve in emergenza totale

Tudor perde un altro giocatore in vista dello scontro diretto per il quarto posto con il Bologna. Si tratta di Kelly , che ha rimediato un problema muscolare al termine della sfida vinta contro il Monza . Dopo i test medici è emersa una lesione di basso grado del bicipite femorale . Tradotto: almeno dieci giorni di assenza , ma probabilmente anche di più. Quindi l'allenatore dovrà inventarsi qualcosa per tenere viva la sua difesa a tre, considerando anche l'infortunio di Gatti . E le sue condizioni verranno monitorate giornalmente, con il tecnico che spera di riaverlo al più presto. Intanto la Vecchia Signora si avvicina alla gara più importante con tante assenze per infortuni, con Koopmeiners e Vlahovic da tenere d'occhio, e la squalifica di Yildiz .

Infortunio Kelly, il comunicato

Questa la nota della società: "Lloyd Kelly, avendo riferito al termine della gara di ieri sera un problema muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale. Tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero".

Juve, Tudor in emergenza

L'allenatore della Juve sarà chiamato a una scelta importante: continuare a insistere sulla difesa a tre nonostante non ci siano gli uomini o cambiare modulo? L'infortunio di Kelly lo ha messo ora di fronte a un muro e in settimana si capiranno meglio le sue intenzioni. Di centrali di ruolo al momento sono disponibili solo Kalulu e Veiga, anche se Savona ha interpretato quella posizione con la Next Gen la scorsa stagione. Non c'è tempo per esperimenti, i bianconeri hanno bisogno di punti.