La situazione Koopmeiners e la carta Mbangula: Juve, scelte contate

L'assenza di Yildiz, Koop e Vlahovic

Senza Kenan Yildiz la Juventus si ritrova un altro guaio al quale dover porre rimedio a livello tecnico, con scelte dell’allenatore croato che dovrà tamponare anche la probabile mancanza di Teun Koopmeiners: difficile che il centrocampista olandese, che sarebbe il principale candidato a ricoprire il ruolo di trequartista al fianco di Nico Gonzalez, riesca a recuperare in tempo per domenica. La situazione di Koop verrà monitorata giorno per giorno e in ogni caso l’idea di Tudor è quella di non correre troppi rischi nel provare ad anticipare i rientri dagli infortuni: a meno di necessità straordinarie, meglio un po’ di sana prudenza. E pure Dusan Vlahovic non è sicuro di rientrare per Bologna. Può sperare in un posto da titolare Chico Conceiçao così come Samuel Mbangula, finora mai schierato dal tecnico croato: Tudor decide sulla base di ciò che ogni calciatore dimostra in allenamento, senza guardare ad altro. Chi è più in forma, gioca: anche se il margine di scelta si è ridotto ai minimi termini.