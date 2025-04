Douglas Luiz, la polemica social irrita la Juve. Parole mirate, l'obiettivo è uno solo e costa caro

La situazione infortuni e la polemica

Gli infortuni, come confermato dallo stesso Douglas Luiz, hanno giocato un ruolo cruciale nel rallentarne l’ascesa, ma anche nei momenti in cui il brasiliano era a disposizione, il suo impiego è rimasto limitato, alimentando dubbi e domande tra i tifosi. La sua risposta pubblica rappresenta un chiaro segnale: il giocatore non intende arrendersi e vuole dimostrare il suo valore, dentro e fuori dal campo. "Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì - ha continuato il brasiliano -. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto. Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, ma potete contare su di me!".