Buffon assolve Yildiz: “Niente processi. Motta? Talento straordinario”

Dalla corsa Champions al gesto di Yildiz

La Juve riuscirà ad andare in Champions? Buffon risponde in maniera perentoria: "La Juventus deve andare in Champions… Deve farlo per ciò che rappresenta, per la sua storia, per i suoi tifosi. Sarà una bella lotta, non facile, ma l’obiettivo del quarto posto va centrato". All'ex numero 1 bianconero viene chiesta un'opinione sul gesto di Kenan Yildiz contro il Monza, che gli è costato il rosso diretto. Un gesto per il quale il fantasista turco ha chiesto scusa, prima in campo e poi sui social: "Un gesto istintivo, sbagliato, ma non cattivo: fa parte del processo di crescita per un ragazzo non ancora ventenne. Gli farà bene, ha capito di essere andato oltre già uscendo dal campo: ora, però, non buttiamogli la croce addosso, niente processi o moralismi. Si è scusato in un secondo".