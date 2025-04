Quarant’anni dall'Heysel: a maggio iniziative al Museo del Calcio  

Una tragedia che ha segnato non solo il calcio italiano, ma anche quello mondiale, in maniera indelebile: il prossimo 29 maggio saranno esattamente quarant’anni da quando un’occasione di festa, la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, si trasformò in tragedia, con la morte di trentanove persone giunte all’allora stadio ‘Heysel’ di Bruxelles – da cui il nome della strage, e che oggi invece è un impianto dedicato a ‘Re Baldovino’ – per assistere all’incontro.