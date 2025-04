"Alla Juve serve un comandante... tutto su Conte! Giuntoli, sono cavoli"

Dalla squalifica di Yildiz , passando per Tudor e la suggestione Conte . In "Step on Football", su Dazn, Marco Parolo , Valon Behrami e il content creator Michele Danese hanno affrontato diverse tematiche, tra le altre, legate al momento che sta vivendo la Juventus: tra la corsa alla Champions League al calciomercato estivo sono diverse le tematiche sviscerate dai due ex giocatori.

Squalifica Yildiz: le parole di Behrami e Parolo

Contro il Bologna, partita fondamentale in chiave Champions League, la Juventus dovrà fare a meno di Yildiz. "Alla Juve a Bologna mancherà Yildiz e sarà una partita sporca - commenta Behrami -. C'è da capire se la affronterà alta perché quella vista con il Parma, con il baricentro basso, fa fatica". La squalifica arriva dopo la gomitata nella gara contro il Monza, che il turco ha poi dichiarato di non aver intenzione di scagliare. Per Marco Parolo, sono errori di gioventù: "Yildiz ha detto che non voleva dare la gomitata. Ma lui la palla l'ha scaricata, lo guarda proprio. Sono gesti di stizza, gratuiti che un giovane commette e poi se ne pente. Magari in quel momento hai un po' di buio mentale".

E l'ex Napoli aggiunge: "A volte basta veramente poco. Bianco non è un giocatore dalla struttura fisica molto alta, quindi solitamente gli dai uno spintone, o se col gomito arrivi sulla spalla, è una cosa che magari può causare un cartellino giallo ma non prendi il viso. Il gesto di reazione c'è, lo prende in faccia e quindi il cartellino rosso è regolare. Però quello che intende lui è che voleva fare più un gesto di stizza, spingendolo via, ma è andata così e giustamente è stato espulso. Non vedo quella roba lì di prenderlo in faccia e farlo male. Gli servirà per la sua crescita e per il prosieguo della sua carriera".

L'ex Lazio invece si interroga su chi lo sostituirà nella trasferta bolognese: "Vlahovic fa due assist con il Lecce, con belle giocate, ma nel resto della partita ha sbagliato parecchio, sciupando diverse occasioni. Ma chi si può inserire al posto di Yildiz? O si alza McKennie, o Koopmeiners che non è ancora a posto. Ma se torna l'olandese Tudor ha risolto. La Juve con il Monza ha fatto una gara nella quale mi aspettavo di più dal punto del gioco e della personalità".

