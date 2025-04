Yildiz squalificato, la decisione del Giudice Sportivo: quante partite salta

Kenan Yildiz è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea in seguito all'espulsione diretta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro il Monza. L'attaccante della Juventus ha ricevuto inoltre un'ammenda pari a 10.000 € "per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria". La punta turca, sul finire del primo tempo, verso la zona di centrocampo, ha sferrato una gomitata sul volto di Bianco: richiamato dal Var, l'arbitro Perenzoni ha optato per l'espulsione diretta. Sull'accaduto è intervenuto anche Gianluigi Buffon che, in un'intervista a La Stampa, ha dichiarato: "Un gesto istintivo, sbagliato, ma non cattivo: fa parte del processo di crescita per un ragazzo non ancora ventenne. Gli farà bene, ha capito di essere andato oltre già uscendo dal campo: ora, però, non buttiamogli la croce addosso, niente processi o moralismi. Si è scusato in un secondo".