Le condizioni di Vlahovic e Koopmeiners: Juve, a Bologna caos totale. Tocca a Tudor

Sperava in una notizia migliore Igor Tudor, che nella sessione di martedì 29 ha visto sia Teun Koopmeiners che Dusan Vlahovic allenarsi in disparte. Entrambi i giocatori restano dunque in dubbio per la prossima sfida di campionato, che vede la Juve scendere in campo al Dall'Ara nello scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League in programma domenica 4 maggio. Il tecnico non potrà inoltre disporre di Kenan Yildiz, squalificato per le prossime due giornate. I bianconeri, reduci dal successo interno sul Monza (2-0), si presentano all'appuntamento con 62 punti e un vantaggio di una lunghezza sul Bologna, che nel posticipo di lunedì non è riuscito nel controsorpasso pareggiando in trasferta a Udine (0-0). La corsa per il quarto posto - che include anche Roma, Lazio e Fiorentina - passa poi per le sfide contro la Lazio all'Olimpico (10/05), Udinese allo Stadium (18/05) e Venezia al Penzo (25/05). L'agenda di Vincenzo Italiano prevede invece il doppio appuntamento con il Milan, in campionato prima (09/05) e in finale di Coppa Italia poi (14/05). A seguire, l'uscita al Franchi (18/05) e la gara interna con il Genoa (25/05).