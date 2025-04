Adzic non può più giocare con la Juve Next Gen: Tudor, cosa aspetti?

Torino - Non è stata una doccia fredda, perché si sapeva fin dall’inizio. Ma certo: ora che i playoff sono arrivati, diventa comunque molto dura rinunciare a Vasilije Adzic per la Juventus Next Gen, che domenica inaugura la post season a Benevento, e chissà quanto durerà. A prescindere, nell’intero percorso Brambilla non potrà schierare il montenegrino. Il motivo? Lo spiega il regolamento che determina il comportamento delle seconde squadre in Serie C. E dice, subito dopo aver affermato il limite delle 50 presenze in Serie A per gli under della seconda squadra, che «potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o PlayOut solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze».