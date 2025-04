Douglas Luiz, l’attacco a Motta e il punto di non ritorno: la replica della Juve

Juve al contrattacco

L’evidenza, in ogni caso, racconta di un potenziale affare estivo che in vero affare non si è mai tramutato: l’operazione conclusa da Giuntoli, che aveva sfruttato le stringenti necessità dell’Aston Villa in termini di fair play finanziario per portare a Torino uno dei migliori centrocampisti della passata Premier, non ha pagato i dividendi attesi. Tra infermeria, panchine e una mancata continuità in campo (appena 799’ disputati in stagione) che ha finito per tarpare le ali al brasiliano anche quando chiamato in causa. L’ultima tappa del burrascoso cammino, in attesa di titoli di coda che paiono ormai scontata, è piovuta con l’ennesimo sfogo in stagione di un giocatore bianconero, dopo le parole di Danilo non appena firmata la rescissione a gennaio, dopo le uscite sui social dei vari Perin e Conceiçao. Se in quei frangenti si era trattato di velate insinuazioni, ascrivibili al campo delle interpretazioni, in questo le parole sono invece nette e pesanti. Al punto che la società nelle prossime ore non potrà non valutare eventuali sanzioni per il centrocampista brasiliano.