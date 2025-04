Giuntoli, basta errori: da cosa dipende la corsa Juve su Ederson e Tonali

Non c’è fretta. Ma non c’è nemmeno tempo da perdere. È il paradosso del mercato bianconero, a un mese dalla sessione supplementare alla vigilia del Mondiale per Club e a due dalla canonica finestra estiva. Già, perché la Juventus non si può permettere errori tanto in entrata quanto in uscita, per dare vigore al progetto inaugurato la scorsa estate con un gruppo squadra fortemente rivisitato: Giuntoli dovrà calibrare i movimenti con attenzione, sulla base della competizione europea che disputeranno i bianconeri e secondo le indicazioni del tecnico che siederà in panchina. Due elementi che, però, al momento, rappresentano altrettante incognite. Niente fretta, dunque. Ma attenzione: i nomi in cima alla lista dei desideri della Continassa sono prestigiosi e, di conseguenza, appetiti a una folta concorrenza. Non c’è tempo da perdere, appunto.