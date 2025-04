Impatto Thuram: meglio di Pogba! La verità che Motta voleva evitare

Thuram, ci sono ancora ampi margini di maturità

“Mesdames et messieurs, le spectacle ne fait que commencer” - direbbero dalle sue parti. Guai, infatti, ad accontentarsi di quanto mostrato fin qui in campionato. L’impressione è che Thuram (classe 2001) debba ancora studiare a lungo prima dell’inevitabile esame di maturità. Tudor lo sa meglio di chiunque altro, ed è per questo che continua a punzecchiarlo ogni giorno, chiedendogli gli straordinari in entrambe le fasi di gioco, specie in quella offensiva. Il raddoppio della Juventus arriva a margine di una percussione coast to coast del francese che, dopo aver alzato gli alettoni e sfruttato la sua fisicità per contenere la pressione avversaria, ha mandato letteralmente in porta Kolo Muani. La Juventus, tuttora alla disperata ricerca di riferimenti offensivi, non può prescindere dalla sua abilità negli strappi in campo aperto. A Khéphren il compito di alzare i giri del motore, concedendosi qualche sgroppata in più verso l’area avversaria. Come del resto ha ammesso lui stesso: "È vero, il mister mi chiede di agire un po’ più davanti, di fare queste corse con e senza palla. Nell’azione del secondo gol ho visto che avevo spazio e che era meglio continuare ad aggredire la profondità anziché fermarmi per un fallo. Mi è bastato passarla a Randal, che ha fatto un gran gol. Quanto mi piace giocare così...".