Missione Conceicao, Bologna e Lazio per la conferma Juve. E quella clausola...

I numeri di Conceiçao con la Juve

Tornare o, più semplicemente, continuare a graffiare, in realtà. Se il piatto delle giocate decisive nelle ultime settimane piange, infatti, i numeri – in qualche modo – garantiscono per Conceiçao. Che rispetto a Yildiz, ogni 90’ trascorsi in campo, tira di più (2,7 volte contro 2,3), dribbla di più (2,6 volte a 2,2) e segna uguale (0,2 volte a partita). Tanto per buttar giù un confronto diretto con il compagno di squadra che dovrà sostituire nelle prossime due recite, detto che l’apporto del turco – al di là di unità di misure esclusivamente offensive – appare più ampio e completo. L’ex Dragoes, insomma, confida di dare un’importante ritoccata alle sue statistiche proprio nel momento più importante della stagione. Per avvicinare i bianconeri al traguardo minimo della qualificazione alla prossima Champions, per avvicinare se stesso alla permanenza alla Continassa. I discorsi, a un mese dalla conclusione dell’annata, sono ancora prematuri, perché la Juventus non sa a quale competizione europea prenderà parte a settembre né chi siederà sulla panchina dopo il Mondiale per Club. Variabili non di poco conto nella programmazione di una nuova stagione. Ma lo scenario è noto: Conceiçao vanta una clausola rescissoria con il Porto, club in cui non ha alcuna intenzione di tornare dopo la frattura consumata la scorsa estate, da 30 milioni di euro, a patto che venga attivata entro il 15 luglio. Giuntoli lo sa bene e ha considerato il prestito oneroso di un’estate fa come una sorta di anticipo. A patto, dieci mesi più tardi, di essere ancora fermamente convinto dell’operazione: a Chico il compito, nei prossimi 180’, di confermare le vibrazioni assicurate all’ambiente nella prima parte del campionato.