Tudor, obiettivo Bologna-Juve: le ultime su Vlahovic, Koopmeiners e Gatti

TORINO - Sono perlomeno quattro i punti interrogativi del tecnico della Juventus Igor Tudor in vista della delicatissima trasferta allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna , crocevia fondamentale per le speranze bianconere di partecipare alla prossima edizione, la seconda, del super girone di Champions League. L'allenatore croato, che in Serie A ha allenato anche Udinese, Verona e Lazio, dovrà infatti monitorare le condizioni di Federico Gatti, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao e Dusan Vlahovic .

Le condizioni di Vlahovic e Conceicao

Dall'infermeria sembrerebbero arrivare notizie positive. Dusan Vlahovic, ad esempio, è tornato a lavorare parzialmente in gruppo e non è attualmente da escludere una sua convocazione per la sfida con il Bologna. Discorso analogo per Francisco Conceicao, che sta proseguendo il proprio lavoro sulla forza in palestra, come da programmi, e - al momento - non c'è nulla che faccia pensare a un suo possibile forfait.

