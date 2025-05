Juve, oltre i soliti nomi: quattro idee per il nuovo bomber

Poco meno di un mese e poi per la Juventus (e l'Inter) si aprirà la finestra 'speciale' di 10 giorni per rinforzare la squadra in vista del Mondiale per Club e, soprattutto, per gli obiettivi della prossima stagione. Giuntoli in questo senso sta cercando di anticipare un po' di mosse per non arrivare a ridosso della data suddetta e trovarsi impreparato. Sul taccuino del dt e dell'area scouting sono segnati diversi nomi, ma molto dipenderà anche dall'ingresso in Champions League dei bianconeri. Il quarto posto in questo momento vale quanto uno scudetto per la Vecchia Signora perché con o senza la competizione europea più importante in mezzo c'è un abisso economico e, dunque, di conseguenza anche tante differenze anche sulla possibile spesa sul mercato.

Retegui, Osimhen e l'obiettivo Champions

Detto della Champions, la Juve di Tudor è impegnata in questo finale di stagione nel cercare di arrivare all'obiettivo e all'orizzonte ci sono proprio due gare delicate e da non sbagliare. Entrambe in trasferta, e sicuramente non è un aspetto positivo, ma la prima è a Bologna mentre l'altra all'Olimpico con la Lazio che, dalla sua, sta mostrando una certa fragilità soprattutto in casa. Quattro gare che determineranno il futuro di tanti giocatori, attualmente in rosa, e del mercato. Per questo motivo è di vitale importanza arrivare al quarto posto per i bianconeri, anche per cercare di convincere con più facilità, oltre all'aspetto economico, anche giocatori più importanti. Tra gli obiettivi di Giuntoli c'è sicuramente quello di rinforzare l'attacco, a oggi il reparto con più dubbi rispetto agli altri.

A partire dalle incertezze sul futuro di Vlahovic (più lontano e piace in Premier) e da quello dello stesso Milik (ha rinnovato nei giorni scorsi per spalmare il suo ingaggio) ma anche Kolo Muani (in prestito fino al termine della stagione). È chiaro, dunque, che al momento gli sforzi sono tutti rivolti alla ricerca di un bomber da poter inserire nel progetto e negli ultimi mesi sono usciti diversi nomi: da Retegui (oltre a Lookman dell'Atalanta) a Osimhen e Delap. L'attaccante di proprietà del Napoli è la pista più complicata per una questionee di costi: 70-75 milioni sono le richieste di De Laurentiis, anche se la conoscenza di Giuntoli potrebbe giocare un vantaggio (ma su di lui c'è anche lo United). Per Retegui le cifre sono più contenute (circa 50 milioni) mentre la sorpresa potrebbe essere Delap, retrocesso con l'Ipswich e con una clausola di 30 milioni di sterline. Andiamo invece a scoprire quattro profili che potrebbero far comodo alla Juventus che sarà...