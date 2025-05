Lazio e Juve, occhio ai diffidati: quanti top player rischiano la squalifica

Juve, occhio al cartellino: chi rischia di saltare la Lazio

Fronte Juve, invece, come anticipato, Tudor deve fare a meno di Kenan Yildiz, tra i più ispirati e rivitalizzati dalla nuova gestione. La leggerezza contro il Monza lo terrà fuori nelle decisive gare contro Bologna e Lazio: una vera e propria mazzata per il tecnico croato e per la squadra che spesso si appoggia a lui affidandosi al suo estro e ai suoi dribbling per scardinare le difese avversarie. Un'assenza, dunque, pesantissima ma non l'unica visto che al Dall'Ara non ci saranno nemmeno Kelly e Gatti, out per infortunio. Contro i rossoblù occhio al cartellino: in diffida ci sono infatti altri quattro pezzi da novanta; i due esterni, Cambiaso e Savona, Thuram e Weah. Quest'ultimo dovrebbe partire dalla panchina mentre gli altri tre, stando alla probabile formazione, dovrebbero scendere in campo dal 1'. Nei prossimi 180 minuti la Juve si gioca tutto, per il presente e il futuro: la posta in palio è troppo alta, pertanto ogni singolo dettaglio potrebbe fare la differenza, anche un semplice cartellino.