Hernanes: “Inter difficile, Juve top ma porto ancora dentro una grande amarezza”

L'arrivo alla Lazio e il passaggio all'Inter

Il brasiliano ha proseguito parlando dell'arrivo alla Lazio: "Che mondo ho trovato a Roma? Meraviglioso, solo una cosa mi spaventava in Europa: il freddo. Arrivo a Roma ad agosto e trovo un caldo da 33 gradi. Mi sono sentito a casa, poi i tifosi richiamavano già 'Profeta'. Questo mi ha aiutato molto a esprimermi bene ed ero già in condizione quando sono arrivato". E proprio sul soprannome ha raccontato: "Deriva dalle mie interiviste che facevo in Brasile, citavo proverbi e la Bibbia. Un giornalista brasiliano mi ha dato questo nome e lavorando per un giornale importante da lì tutti hanno iniziato a chiamarmi così". Sull'impatto: "Avevo già una grande maturità e in una città con grandi similitudini con il Brasile: il calore dei tifosi, il clima simile e poi Reja mi ha messo nelle condizioni giuste per esprimermi al meglio. Klose? Fuori dal campo mi ha insegnato a essere molto preciso, soprattutto agli appuntamenti con la squadra, anche se da brasiliano faccio ancora un po' fatica a essere puntuale (ride ndr). Dentro al campo la sua oggettività nella ricerca del gol, giocare per la squadra e saper leggere le giocate dei compagni in anticipo. Mi ha insegnato a ragionare in maniera collettiva, prima ero più istintivo".