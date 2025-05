Vlahovic torna in gruppo, Tudor sorride. Le novità dalla Continassa verso Bologna-Juve

Dopo essere tornata alla vittoria nell'ultimo turno contro il Monza, ritrovando il quarto posto in classifica, la Juventus continua la sua preparazione per il decisivo scontro diretto sul campo del Bologna . I bianconeri hanno infatti un solo punto di vantaggio sulla squadra di Italiano e dovranno fare di tutto per ottenere un risultato positivo. Nell'allenamento odierno alla Continassa sono arrivate delle indicazioni importanti soprattutto sul possibile recupero di Dusan Vlahovic .

Bologna-Juve, Vlahovic e Conceicao tornano in gruppo

Buone notizie per Igor Tudor nell'allenamento odierno a due giorni da Bologna-Juventus. Dusan Vlahovic ha infatti svolto l'intera seduta con il gruppo e dunque sarà a completa disposizione per la sfida del Dall'Ara. Il serbo potrebbe tornare così titolare dopo l'infortunio al retto femorale della coscia destra rimediato contro il Parma che lo aveva costretto a saltare la gara contro il Monza. In gruppo anche Francisco Conceicao che, dopo gli ultimi allenamenti, è tornato a pieno regime. Prosegue infine il lavoro a parte per Teun Koopmeiners e Federico Gatti, che restano quindi in dubbio.