McKennie-Juve, tira e molla finito: i retroscena sul rinnovo del jolly

McKennie rinnova il suo contratto con la Juventus? Da qualche mese a questa parte ci sono stati un po' di tira e molla, almeno un paio di volte la firma sembrava a un passo e poi tutto si è congelato per molte settimane. Nei giorni scorsi il rinnovo di Milik (anche se - per ora - solo per una questione contabile) e di Gatti sembrano aver di nuovo mosso le acque intorno a McKennie.