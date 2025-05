Bremer: "Mesi difficili dopo l'intervento, non riuscivo a fare nulla"

Gleison Bremer ha raccontato sui social come procede il suo recupero dall'infortunio al crociato che l’ha tenuto fuori in questa stagione. Il difensore della Juventus, tramite il format Bremer Inside, ha dichiarato: “L’inizio è stato molto difficile perché sono una persona molto indipendente e non mi piace dipendere dagli altri. Subito dopo l’intervento chirurgico avevo bisogno di mia moglie per tutto: per aiutarmi, per alzarmi dal letto, e questo per me è stato molto duro. Il primo mese l’ho passato sempre a letto, con antibiotici e ho fatto solo qualche esercizio per non perdere massa muscolare con l’aiuto delle persone che mi stavano vicino. Il primo mese è stato difficile perché non riuscivo nemmeno ad appoggiare il piede a terra, sono stati mesi complicati".