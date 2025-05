Tudor: “Vlahovic ko, Yildiz non festeggerà”. Poi il commento su Douglas Luiz

Bologna-Juve, Tudor: "Non ha senso giocare per il pareggio"

Tudor ha infine sottolineato l'importanza della partita per la lotta Champions: "In un mese difficile... Non si può stravolgere nulla in un mese, però si lavora su dettagli che uno ritiene giusti. Nel Bologna c'è un lavoro dietro, dal calcio fino alle scelte dei giocatori. Una squadra come il Bologna può avere spensieratezza. Giocare per il pareggio? Non esiste, mai nella mia vita ho giocato per il pareggio. I giocatori potrebbero accontentarsi? Abbiamo preparato la gara per andarla a vincere. Se si decide tutto domani? Tanto, ma non tutto. Non vedo l'ora del fischio d'inizio. Mi piace sempre andare incontro a queste incognite. Io vorrei giocare sempre, tutti i giorni".