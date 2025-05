Juventus, probabile formazione: a Bologna così. Tudor scioglie i dubbi e azzarda: Savona o Cambiaso?

Dopo aver ritrovato il quarto posto solitario in classifica, la Juventus sarà chiamata a difenderlo sul campo dell'avversario più agguerrito, il Bologna di Vincenzo Italiano. Una sfida decisiva per la lotta Champions , visto che le due squadre sono separate da un solo punto in classifica a quattro giornate dal termine del campionato. Igor Tudor dovrà fare ancora a meno di Dusan Vlahovic e Teun Koopmeiners, come rivelato nella conferenza di vigilia . Andiamo a scoprire quindi le possibili scelte dell'allenatore croato.

Bologna-Juve, le scelte in porta e difesa

Tra i pali Igor Tudor dovrebbe confermare ancora una volta Michele Di Gregorio dal primo minuto. Il portiere ex Monza è infatti ormai il titolare indicusso della porta bianconera, nonostante le buone prestazioni offerte da Perin quando chiamato in causa. In difesa le scelte sono invece quasi obbligate visti gli infortuni di Gatti e Kelly. La linea a tre bianconera dovrebbe quindi essere composta da Pierre Kalulu e Renato Veiga, con Savona e Cambiaso che restano in ballottaggio per l'ultimo posto. Entrambi sarebbero adattati nel ruolo di braccetto difensivo vista la situazione di emergenza.